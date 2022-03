La grande Une Cyrille Hamilcaro a-t-il dirigé secrètement Saint-Louis durant son inéligibilité ?

Ce jeudi a lieu le procès de Cyrille Hamilcaro concernant une éventuelle poursuite irrégulière de la fonction de maire de Saint-Louis entre 2014 et 2016. Alors que celui-ci est devenu inéligible en juin 2014, la justice le soupçonne d’avoir dirigé la commune durant cette période. Patrick Malet se retrouve également prévenu en tant que complice, ainsi qu’une proche de Cyrille Hamilcaro pour prise illégale d’intérêts en ayant obtenu un poste au CCAS de la ville. Enfin, il est également accusé d’avoir détourné des données à caractère personnelles en 2019. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 06:00





En 2016, un procureur financier de la Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion va faire un signalement, soupçonnant l’ancien maire d’être toujours présent la gestion et la direction des affaires de la municipalité. Une enquête est ouverte et débouche sur sa mise en examen en décembre 2016.



Complicité de prise illégale d’intérêts ?



Avoir exercé indirectement la fonction de maire n’est pas la seule raison qui amène Cyrille Hamilcaro à la barre du tribunal de Saint-Pierre ce jeudi. L’ancien maire se voit également accusé de complicité de prise illégale d'intérêts pour avoir fait embaucher Nathalie Latchoumy au sein du CCAS. Celle-ci se retrouve sur le banc des accusés pour prise illégale d’intérêts.



Hasard du calendrier, c'est trois jours après la perquisition à la mairie de Saint-Louis concernant la titularisation des agents qu'à lieu le procès de Cyrille Hamilcaro et de Patrick Malet. Le premier est suspecté de poursuite irrégulière de l'exercice de fonctions par un élu public, le second d'avoir été son complice.

Enfin, Cyrille Hamilcaro fait face à d'autres chefs d'inculpation. Il est accusé d'avoir été complice d'Alexandra Dorval, une employée communale soupçonnée d'avoir détourné la liste du syndicat SAFPTR des employés communaux. Cette liste, contenant des informations personnelles, avait pour objectif d'envoyer des tracts avant les élections municipales de 2020.



