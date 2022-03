La grande Une Cyprien Zéni en route pour l’Eurovision ?

Le chanteur Cyprien Zéni va tenter de décrocher son ticket pour représenter la France à l’Eurovision. Contrairement à The Voice, l’artiste d'origine réunionnaise va présenter une oeuvre originale pour séduire le public. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 06:00

C’est le grand jour pour Cyprien Zéni. Après s’être fait connaître du grand public en atteignant la finale de The Voice, l’artiste tente sa chance pour représenter la France à l’Eurovision. Pour succéder à Barbara Pravi, arrivée 2e l’an dernier, le petit-fils de Maxime Laope aura besoin du soutien des Réunionnais.



En effet, lors de cette soirée, le public devra voter pour retenir 5 chansons sur les 12 en compétition. Le jury, présidé par la chanteuse Jenifer, en choisira une 6e pour compléter la finale. À partir de là, les compteurs seront remis à zéro et le vote ultime se fera à 50-50 entre le public et le jury.



Néanmoins, il faudra être courageux puisque l’émission débutera à 0h10 sur Réunion La 1ère, une rediffusion est prévue le lendemain à 19h50.



Une carrière bien lancée



Qu’il gagne ou qu’il perde, la carrière de Cyprien Zéni semble partie sur de bons rails. Depuis l’émission, il a participé à l’album hommage "L’héritage Goldman" où il interprète "puisque tu pars" avec le choeur gospel de Paris.



Mais surtout, il a pu sortir son premier single appelé "Ma famille". C’est justement avec ce morceau qu’il va tenter de décrocher sa place à Turin pour la grande finale prévue du 10 au 14 mai.





