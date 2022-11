A la Une . Cyclonex : Une journée pour faire un retour d'expérience sur Batsirai et Emnati

Ce mercredi s'est tenu au campus du Moufia le séminaire "Cyclonex" autour du risque cyclonique. L'occasion de faire le point sur la gestion des deux derniers phénomènes importants qui ont touché l'île lors de la précédente saison, Batsirai et Emnati. Par Maxime Bonnet - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 18:57

Comment mieux gérer les cyclones à l'avenir et que nous réserve la prochaine saison qui s'annonce. Voilà l'objectif du séminaire qui s'est tenu ce mercredi toute la journée au campus du Moufia en présence de tous les acteurs de la gestion de crise, SDIS, police, préfecture, Météo-France, la Piroi ou encore la Sécurité civile. En tout, 280 personnes ont réfléchi à la meilleure manière de gérer le risque cyclonique pour l'île.



"La saison 2021/2022 a été exceptionnelle. Nous avons eu un monstre sur le pas de la porte, et qui y est resté trois jours. Si la trajectoire de Batsirai avait été légèrement modifiée, nous aurions sans doute vécu une catastrophe", rappelle le directeur de Météo-France océan Indien, Emmanuel Cloppet.

Une saison cyclonique 2022/2023 avec un risque plus faible que la moyenne



"Sur la première partie de la saison, de novembre à janvier, nous prévoyons un risque assez faible. L'activité va surtout se concentrer à l'Est du bassin, donc loin des terres habitées. Mais la deuxième partie risque d'être un peu plus risquée, avec une activité qui se recentre sur l'Ouest de l'océan Indien et donc un risque pour La Réunion. Nous prévoyons aussi des trajectoires d'Est en Ouest, ce qui renforce le risque pour les terres habitées. Cependant, sur l'ensemble de la saison, nous estimons à 60% de chance d'avoir entre six et dix systèmes, sachant que nous en avons nommés déjà deux", souligne le directeur de Météo-France. "Il faut rester prudent, un seul système peut avoir un impact catastrophique", nuance Emmanuel Cloppet.



"Les Réunionnais savent vivre les cyclones. La préparation est intégrée et nous devons continuer ce travail de prévention. La science nous permet d'anticiper mais nous devons vérifier nos réseaux et équipements avant le début de la saison. Une attention toute particulière doit être faite sur la phase de sauvegarde, cela ne signifie pas que tout est fini", note le préfet, Jérôme Filippini.



Au total, ce sont 13 tempêtes qui ont été recensées lors de la dernière saison, dont neuf entre janvier et mars 2022. "Sur la première partie de la saison, de novembre à janvier, nous prévoyons un risque assez faible. L'activité va surtout se concentrer à l'Est du bassin, donc loin des terres habitées. Mais la deuxième partie risque d'être un peu plus risquée, avec une activité qui se recentre sur l'Ouest de l'océan Indien et donc un risque pour La Réunion. Nous prévoyons aussi des trajectoires d'Est en Ouest, ce qui renforce le risque pour les terres habitées. Cependant, sur l'ensemble de la saison, nous estimons à 60% de chance d'avoir entre six et dix systèmes, sachant que nous en avons nommés déjà deux", souligne le directeur de Météo-France. "Il faut rester prudent, un seul système peut avoir un impact catastrophique", nuance Emmanuel Cloppet."Les Réunionnais savent vivre les cyclones. La préparation est intégrée et nous devons continuer ce travail de prévention. La science nous permet d'anticiper mais nous devons vérifier nos réseaux et équipements avant le début de la saison. Une attention toute particulière doit être faite sur la phase de sauvegarde, cela ne signifie pas que tout est fini", note le préfet, Jérôme Filippini.Au total, ce sont 13 tempêtes qui ont été recensées lors de la dernière saison, dont neuf entre janvier et mars 2022.