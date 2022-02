Cyclones à La Réunion : Batsirai plus puissant que Dina

Cela fait près de deux décennies que La Réunion n'avait pas été concernée par un événement météorologique de cette puissance. Le cyclone tropical intense Batsirai passe au plus près de notre île très tôt ce jeudi mais devrait continuer à influencer les conditions météorologiques au moins jusqu'à la fin de la journée.L'impact est important et s'est fait ressentir depuis ce mercredi matin avec des crues soudaines et une houle importante . L'alerte rouge a été déclenchée mercredi soir à 19 heures alors que la météo doit commencer à se détériorer plus grandement.Le chef de la prévision cyclonique s'est exprimé au micro de Zinfos974. Il a expliqué que des pluies "exceptionnelles" étaient attendues du côté du Volcan, mais que toute La Réunion devrait être impactée par des précipitations marquées. Les rafales de vent pourraient dépasser les 160 km/h dans les hauteurs mais aussi 120 km/h sur le littoral Philippe Caroff ajoute : "On a pas eu un phénomène de cette intensité-là depuis Dina ! Depuis 2002 ! Et même, cet après-midi, temporairement, il était même plus puissant que Dina ! On n'a pas connu de phénomène comme ça à proximité de La Réunion depuis environ 20 ans."