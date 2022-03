A la Une .. Cyclones : 200 morts à Madagascar en un mois, la PIROI fait le point sur ses actions humanitaires

Depuis fin janvier, Madagascar est affecté par de nombreux cyclones et tempêtes tropicales qui ont causé des dégâts considérables dans le pays. C'est dans ce cadre que des opérations menées par la Croix-Rouge française / PIROI en soutien à la Croix-Rouge malgache et la FICR ont lieu. Par NP - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 14:30

En l’espace d’un mois, Madagascar a été frappé par 5 tempêtes et cyclones tropicaux qui ont provoqué des dégâts considérables.



Le 22 janvier, le passage du phénomène dépressionnaire (future tempête tropicale nommée Ana) sur la côte nord-est de Madagascar, près de Toamasina, a amplifié les inondations dues à la mousson. Le bilan cumulé de ces événements est lourd 206 décès et 460.150 personnes sinistrées selon le BNGRC au 11 mars.



Le cyclone tropical intense Batsirai a touché terre entre Manakara et Mananjary, le samedi 05 février à 20h. Selon Météo-France, l’impact cyclonique dans cette zone de l’île n’a jamais été aussi important depuis plus de 25 ans : des vents violents de 235 km/h, une houle avec des vagues de plus de 10 m et de fortes pluies, entraînant des inondations, ont été enregistrés.



Le 15 février 2022, la tempête tropicale modérée Dumako a frappé l'île de Sainte-Marie au nord de Madagascar, occasionnant de fortes pluies.



Dans la nuit du 22 au 23 février, le cyclone tropical Emnati a atterri dans le district de Manakara, avec des rafales de vent de l'ordre de 130 à 140 km/h et de fortes pluies.



La tempête tropicale Gombe a impacté la région de Masoala dans la nuit du 07 au 08 mars, apportant de fortes pluies sur le nord de Madagascar.



Chronologie d’intervention PIROI à Madagascar en appui à la CRM :



- 11/02/2022: Affrètement d’un vol cargo (grâce au financement du Centre de Crise et de Soutien) : 37 tonnes de matériel ont été acheminées de l’aéroport Roland Garros (La Réunion), jusqu’à l'aéroport d'Antananarivo.



- 12/02/2022: Vol FAZSOI avec un avion de transport CASA : 2 tonnes ont été acheminées depuis La Réunion, jusqu’à Mananjary. Ce fret a permis la mise en place d'une base logistique de +/- 100m2 de stocks mis à l’abris sous tentes avec générateurs.



- 18/02/2022 : Vol FAZSOI, A400M. Pont aérien mis en place entre Antananarivo et Mananjary. Deux rotations dans la même journée ont permis d'acheminer environ 37 tonnes de matériel à Mananjary.



Les distributions auprès des communautés sinistrées sont prévues pour une période de trois semaines. À la demande de la FICR, la Croix-Rouge française a déployé des équipiers de réponse d’urgence : un responsable logistique, un responsable des opérations et un coordinateur cash.



Au-delà de la reconstruction matérielle, ces différents événements ont exacerbé les vulnérabilités préexistantes et mis en exergue la nécessité de développer des dispositifs de prévention, de préparation et de gestion des crises dans cette région particulièrement exposée. Une région où actuellement, en pleine saison cyclonique, le risque d’une nouvelle catastrophe reste permanent.

Acheminement du matériel par les FAZSOI.



En plus des opérations d’urgence, à travers ses 8 entrepôts dans la zone, la PIROI s’emploie à prévenir les risques à travers des programmes de sensibilisation des populations sur les risques, mais également à reconstruire, réhabiliter et soutenir les initiatives en matière de développement dans les domaines de la santé, de l’accès à l’eau, à l’assainissement, à l’habitat et à la sécurité alimentaire.

Depuis sa création, la PIROI a mené 62 opérations d’urgence (dont 19 à Madagascar), au bénéfice de plus de 1 800 000 personnes.



Ainsi, face à l’ampleur des besoins, liés à la catastrophe mais aussi à une situation sociale et sanitaire déjà dégradée, un accompagnement dans la durée des populations les plus précaires s’avère indispensable. C’est avec cet objectif prioritaire que la Croix-Rouge française, via la PIROI, inscrit ses actions.