Cyclone tropicale Enmati : En alerte IV, l'île Maurice se prépare à une nuit cyclonique

Le cyclone tropical Emnati se trouve désormais à 390 km au Nord-Nord-Est de Maurice et reste une menace. Par conséquent, un avertissement de cyclone de classe IV est en vigueur ce samedi soir.



L’aéroport SSR de Plaisance fermera ses portes à compter de 21h15 ce samedi et ce jusqu’à nouvel ordre.



À 16 heures, le cyclone tropical Emnati était centré à environ 390 km presqu’au nord de Cap Malheureux en latitude 16.5 degrés sud et longitude 57.9 degrés est. Le cyclone tropical Emnati continue à se déplacer vers le sud-ouest à une vitesse d’environ 17 km/h. La pression estimée au centre du système est environ de 965 hPa et les rafales près du centre sont de l’ordre de 180 km/h.



Selon le dernier bulletin météo de la station de Vacoas, sur cette trajectoire, Emnati s’approche de l’île et passera à son point le plus rapproché à environ 275 km au nord-nord-ouest de Grand-Bay dimanche matin. Des bandes nuageuses actives d’Emnati traverseront l’île de temps à autres et occasionneront de fortes pluies accompagnées de fortes rafales dépassant les 110 km/h. Dans l’éventualité d’un léger infléchissement du trajectoire vers le sud et une légère intensification, la possibilité que les rafales puissent atteindre les 120 km/h existe. De ce fait, le cyclone tropical Emnati représente un danger direct pour Maurice.



Il est conseillé au public à Maurice de compléter toutes les précautions.



Des bandes externes d’Emnati traversent Maurice occasionnant des pluies intermittentes, devenant modérées à fortes et accompagnées d’orages par moments. Les fortes pluies deviendront plus fréquentes cette nuit et demain matin.



Le vent soufflera du sud-est à une vitesse d’environ 65 km/h avec des rafales de 100 à 110 km/h avec une probabilité de se renforcer davantage pour atteindre 120 km/h.



La mer sera grosse avec des houles de l’ordre de 7 mètres. Il y a un risque de marée-de-tempête de l’ordre de 1 mètre au nord-est, au nord et à l’Ouest occasionnant une submersion des zones basses dans ces régions à l’heure de la marée montante.