Cyclone tropical intense en mai : Fabien a eu une grande sœur

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 17 Mai 2023

L'océan Indien est actuellement le théâtre d'un événement météorologique exceptionnel avec la présence du cyclone tropical intense Fabien. Ce phénomène surprend par sa rareté, car les cyclones tropicaux intenses sont peu fréquents passé le mois de mai.



Selon les spécialistes de Météo France, les tempêtes tropicales en mai surviennent généralement tous les 3 ou 4 ans, mais l'atteinte du stade de cyclone est un événement rare. Cela souligne la singularité de Fabien.



Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il est intéressant de se référer à un précédent notable. En 1986, le cyclone intense Lila avait également traversé l'océan Indien à la même période de l'année.



Mais sa naissance n'est pas le seul point qui rend Fabien remarquable. En effet, sa position géographique inhabituelle est également un facteur marquant. Le cyclone se situe plus au nord que les autres phénomènes météorologiques similaires. Une trajectoire atypique qui suscite l'intérêt des météorologistes.



Dans son dernier bulletin, Météo France annonce que Fabien se situe à environ 2425 km des côtes réunionnaises (secteur : EST-NORD-EST) et à 3200 km de Mayotte (secteur : EST). Il se déplace vers le sud-ouest à une vitesse de 11 km/h.



Le centre du cyclone est actuellement à proximité de l'archipel des Chagos, sans impact majeur sur cette zone.



