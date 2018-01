A la Une . Cyclone tropical intense : Des vents entre 168 et 213 km/h

Selon le dernier bulletin de Météo France, Berguitta va devenir cyclone tropical intense mardi aux alentours de 16 heures. Et jeudi, quand il passera au plus près de la Réunion vers 16h, il devrait être revenu au stade de forte tempête tropicale.



Au delà du fait qu'il ne s'agit pour le moment que de prévisions susceptibles de changer d'ici l'arrivée du météore à proximité de notre ile, nombre de Réunionnais s'interrogent sur la dangerosité d'un tel cyclone.



Voici les classifications :



- Tempête tropicale modérée : système où les vents près du centre sont compris entre 63 et 88 km/h



- Forte tempête tropicale : système où les vents près du centre sont compris entre 89 et 116 km/h



- Cyclone tropical : système où les vents près du centre sont compris entre 117 et 167 km/h



- Cyclone tropical intense : système où les vents près du centre sont compris entre 168 et 213 km/h



- Cyclone tropical très intense : système où les vents près du centre sont supérieurs à 214 km/h





