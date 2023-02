Cyclone tropical Freddy : Pas de transports scolaires dans l’Ouest ce lundi 20 février 2023

En raison du passage du cyclone Freddy et de l'annonce du Préfet relative à la fermeture de tous les établissements scolaires de l’île, demain lundi 20/02/2023, il n’y aura pas de transports scolaires sur les 5 communes de l’Ouest (La Possession, Le Port, St-Paul, St-Leu et Trois-Bassins).



Nous invitons les habitants à la plus grande prudence et à écouter les informations à la radio et à la télé pour connaître l’évolution du phénomène météorologique et à rester connectés sur notre site internet et sur la page Facebook du TCO, pour se tenir informés de l’évolution de la situation concernant les transports scolaires dans l’Ouest.



A consulter aussi les sites Internet :

• Préfecture de La Réunion : http://www.reunion.gouv.fr/

• Vigicrues Réunion : http://vigicrues-reunion.re/

• Météo France : http://www.meteofrance.re/

• Twitter : @Prefet974/