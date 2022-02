Cyclone tropical Emnati : Il n'y aura pas école lundi

En raison de la menace cyclonique et du déclenchement du niveau orange du dispositif spécifique ORSEC Cyclones à compter du samedi 19 février à 17h00, le préfet de La Réunion et la Rectrice de La Région académique de La Réunion portent à la connaissance des familles et des personnels que les cours sont suspendus dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées de l’académie le lundi 21 février.



Un nouveau point de situation sera fait dans les meilleurs délais, afin d’informer les familles de la date de reprise des cours.