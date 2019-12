Météo Cyclone très intense AMBALI: une intensification explosive hors du commun, BELNA forte tempête

Cliquez pour animer l'image AMBALI et BELNA sur la base du point de 4heures ce vendredi 06 Décembre 2019.



➡️ AMBALI(03S) restera dans les annales comme un cyclone exceptionnel. Évoluant fort heureusement à distance des terres le système a montré une intensification explosive ces dernières 12heures passant du stade de forte tempête tropicale à celui de Cyclone très intense! Hier je notais le début de cette phase d'intensification ICI mais l'explosion de l'intensité est allée au delà de ce que l'on pouvait anticiper. Le cyclone a bénéficié de l'apport énergétique d'une mer chaude même en profondeur, d'un faible cisaillement en altitude et d'une vigoureuse divergence sur sa face Sud. Selon moi ce dernier facteur a été décisif . D'autre part AMBALI a été noté depuis le début pour sa petite taille et sa signature compacte sur les images satellite. Les systèmes de taille modeste affichent souvent des périodes d'intensification rapide lorsqu'ils sont bien organisés.

AMBALI a donc ouvert la saison cyclonique avec un énorme buzz dans le petit monde des traqueurs de cyclones. Nul doute que si les populations l'oublieront rapidement cela en sera tout autrement dans la communauté météo...

AMBALI a probablement atteint son maximum d'intensité. Il devrait s'affaiblir rapidement au delà de 24heures. Notez que si les intensifications peuvent être explosives pour les petits systèmes l'affaiblissement peut également être plus rapide que prévu...



Cyclone tropical très intense AMBALI

Cyclone tropical très intense AMBALI

Forte tempête tropicale BELNA







