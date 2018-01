A la Une .. Cyclone: Retrouvez le centre d'accueil le plus proche de chez vous À l'approche de Berguitta, il est recommandé de se renseigner sur le centre d’accueil le plus proche. La liste suivante est mise à jour selon les informations communiquées, consultez-la régulièrement:

Les Avirons École Paul Hermann, 55 avenue Général de Gaulle - 0262 43 64 53

École primaire Marcel Leguen, 253 route du Tévelave -0262 38 30 40

École primaire Thérésien Cadet, 81 chemin la Brune - 0262 54 92 01

Appels d'urgences des habitants - 0262 38 02 66 Bras-Panon Mairie de Bras-Panon (ouvert en permanence) - 0262 51 50 50

Centre Municipal de la Rivière des Roches (ouvert en cas de besoin) - 0262 51 51 54

Centre municipal de la Rivière du Mât les Hauts (ouvert en cas de besoin) - 0262 56 05 87 Cilaos Mairie de Cilaos - 0262 31 89 89 Entre-Deux Gymnase Pierre de Coubertin, 34 rue des Frères à La Mare - 0262 39 58 39 L’Etang-Salé Gymnase du Centenaire, centre-ville

École Pierre Cadet, les Canots

École Jeanne Nativel, le Lambert

École Joseph Leperlier, Maniron

École maternelle Ravine Sèche

École Roche Carangue, Etang-Salé les bains

Centre d’appel de l’hôtel de ville - 0262 33 43 33 Petite-Île (Non communiqué) Standard Mairie de Petite-île - 0262 56 79 79 La Plaine-des-palmistes Salle des fêtes - 0262 29 44 45 Le Port Complexe Sportif Municipal, 14, rue Sans Soucis

Gymnase de la Rivière des Galets, Rue Jacques Duclos

Centre social du Cœur Saignant, avenue Louis Aragon

Standard mairie - 0262 42 87 00. La Possession Ravine à Malheur, ÉcoleJoliot Curie Bureau du directeur - 0692 22 98 91 / Réfectoire - 0262 22 37 65

Dos d'Ane, Mairie Annexe - 0262 32 00 19 / 0692 20 78 84 / Centre médical - 0692 77 27 82

Saint-Laurent, Centre socioculturel Neson Mandela - 0262 44 56 60 / 0692 20 78 41

Mafate Ilet à Malheur Cantine + école - 0692 28 02 16

Mafate Aurère Cantine + école - 0692 39 92 07

Mafate Ilet à Bourse Cantine + école - 0692 81 37 94

Mafate Léonard Thomas Cantine + école - 0692 20 57 34

Mafate La Nouvelle Cantine + école - 0692 14 26 89

Grande Chaloupe Centre d'hébergement de Saint-Denis (au niveau de la gare) - 0692 61 54 28 Saint-André LEP Jean Perrin

Maison Familiale Est

CFA

CES Joseph Bédier

École Ravine Creuse

École Primaire Allard

École Bras des Chevrettes

École Félicienne Jean

École RDM les Bas

Case Ravine Creuse

Case Balance

Case Oasis

Case Dioré

Case Chemin du Centre

Case RDM les Bas

Case de Champ Borne

Pole de Service Bras des Chevrettes

Pole de service RDM les Bas

Pole de service Ravine Creuse

Mairie Annexe de Champ Borne

Numéro unique du plan ORSEC et de la cellule de crise de la mairie de Saint-André, à contacter pour tous les centres - 0262 58 88 85. Saint-Benoît Gymnase Bouvet (centre-ville)

Gymnase Minatchy (Sainte Anne).

Numéro d’assistance - 0262 50 88 00 Saint-Denis (Non communiqué) Standard Mairie - 0262 40 04 04 Sainte-Marie Centre d’hébergement de Ravine des chèvres - 02 62 90 20 25 / 0262 51 66 72 Sainte-Rose Centre ville Mairie de Sainte-Rose - 0262 47 20 22

École mixte Rivière de l’Est - 0262 98 55 50

École primaire centre - 0262 47 22 70

École maternelle Ravine Glissante - 0262 47 21 80

École primaire Piton - 0262 47 20 63

École élémentaire Bois-Blanc - 0262 51 15 98 Sainte-Suzanne Numéro de permanence - 0262 52 30 02

École Sarda Garriga à Bagatelle

École Les Bauhinias à Bel-Air

École Antonin de Bertin au centre-ville

École de la Marine

Centre de quartier de la Renaissance

École Maya à commune Carron

École les hirondelles à commune Ango

École René Manglou à Quartier-Français

École Victore Hugo à Deux-Rives

École les goyaviers à Bras-Pistolet Saint Joseph Poste de Commandement et de coordination Mairie du Centre - 0262 35 80 00

École du centre (ex Sang Dragons) - 0262 56 51 91 / 0693 93 91 84

École Maternelle des Jacques - 0262 56 52 84 / 0693 93 91 82

École primaire de Vincendo - 0262 37 20 10 / 0693 93 93 72

M.P.T. de Carosse - 0262 37 27 21 / 0693 93 91 80

École de Bezaves - 0262 37 55 03 / 0693 93 90 99

Local associatif de la passerelle - 0262 28 52 93 / 0693 93 90 98

École de Goyaves - 0262 56 50 01 / 0693 93 90 97

École de bas de Jean Petit - 0262 31 94 71 / 0693 93 90 96

MPT de Jean Petit - 0262 23 80 60 / 0693 93 90 95

École de Grand Galet - 0262 35 57 85 / 0693 93 90 94

École de Parc à moutons- 0262 37 33 06 / 0693 93 93 71

École de Matouta - 0262 37 28 48 / 0693 93 93 29

École de la Crète 1- 0262 37 40 03 / 0693 93 93 28

École de la Crète 2 - 0262 37 40 00 / 0693 93 93 27

Salle de l'usine à thé - 0262 20 27 95 / 0693 93 93 26

École des lianes - 0262 37 52 08 / 0693 93 93 25

MPT de la plaine des grègues - 0262 52 76 22 / 0693 93 93 24 Saint-Leu Gymnase du centre ville : pour les habitants des quartiers du centre ville, de la Pointe des Châteaux, des Colimaçons, de la Cité des Pêcheurs, de la gendarmerie et de Bois Blanc

Salle du Foirail : pour les habitants des quartiers de Piton, Stella, Quatre Robinets, Maduran, Grand Fond, Plateau, Bois de Nèfles et Portail

Salle des fêtes de la Chaloupe : pour les habitants des quartiers de la Chaloupe

Plate forme de services du Plate : pour tous les habitants des quartiers du Plate

École primaire de l’Étang : pour tous les habitants du quartier de l’Étang

Maison de Quartier de la Fontaine : pour tous les habitants du quartier de la Fontaine

Maison de Quartier de Bras-Mouton : pour tous les habitants du quartier de Bras-Mouton

Pour signaler toute situation liée à un évènement climatique, appelez le 0262 34 80 03 Saint-Louis Numéro d’urgence 0262 57 50 49

Centre-ville, école Henri Lapierre, 107 rue Raymond Mondon - 0262 26 10 27

Bellevue, école Albert Camus, Route de Bellevue - 0262 26 87 15

Plaine des Makes, mairie annexe, 1 chemin Rosinand Nativel - 0262 37 80 39

Bois de Nèfles cocos, école Paul Salomon 2, 89 chemin cannes purisies - 0262 34 15 05

La Rivière, le séchoir, rue Fiague - 0262 25 46 96

Petit serré, école Alphonse Daudet, 14 bis route nationale 5 - 0262 39 20 38

Tapage, école Auguste Lacaussade, 60 bis ligne Montegu - 0262 39 02 17

Gol les Hauts, école Alcide Baret, rue Evaristo de Parny, 0262 39 02 47 Saint-Paul École maternelle Grande Fontaine GRANDE FONTAINE, 175 chemin du Tour des Roches - 0262 35 16 42

École Bellemène, 333 rue Montrouge - 0262 24 68 30

École Ruisseau, 6 chemin Polpost - 0262 24 10 88

École Primaire Adèle Ferrand-Fleurimont, 102 Lotissement Les Combavas - 0262 24 66 69

École élémentaire Ravine Daniel, Route Hubert Delisle - 0262 26 95 13

École primaire Sans-Souci, 163 Route de Sans souci - 0262 54 81 89

École élémentaire Eugène Dayot, 23 rue Evariste de Parny - 0262 22 67 73

École élémentaire du Guillaume, 62 rue Albert Lougnon - 0262 54 92 07

École élémentaire Jean Albany, 37 rue du relais - 0262 44 42 94

École maternelle Carosse, 19 rue des Vivanneaux - 0262 26 62 59

École maternelle Anne Mousse, 37 rue des Macabits Saline Les Bains - 0262 33 93 58 Saint-Philippe Numéro pour les appels d'urgence - 0262 37 07 38

L'école du Centre : 0262 37 00 26

L'école de Basse-Vallée : 0262 37 00 62

L'école du Tremblet : 0262 37 06 25 Saint-Pierre (Non communiqué) Standard Mairie - 0262 35 78 18 Salazie Mairie centrale - 0262 47 58 00 / 0692 91 18 11

Mare à citrons, centre médicalisé et collège - 0262 47 51 55

Pole multi services - 0262 47 58 00

Bois de pommes, école et cantine - 0262 47 58 01 / 0262 47 56 32

Mare à poule d’eau Case - 0262 47 83 87

Hell-Bourg école et cantine - 0262 47 81 69 / 0262 47 84 78

Ilet à Vidot Case - 0262 47 81 64

Mare à citrons, école et cantine - 0262 47 51 41 / 0261 47 54 94

Mare à vieille place école et cantine - 0262 47 50 19 / 0262 47 60 09

Grand-Ilet mairie et cantine 0262 47 70 12 / 0262 47 72 29

Mare à Martins mairie et cantine 0262 47 90 96 / 0262 47 91 03 Le Tampon Numéro vert, gratuit et disponible 24/24h - 0800.100.974

Standard de la mairie du Tampon - 0262 57 86 86

Mairie annexe de la Plaine des Cafres - 0262 59 19 19

Centre-ville École Aristide Briand 8, rue Aristide Briand - 0262 57 87 01

Trois-Mares École primaire Vincent Séry 105, chemin Stéphane - 0262 71 24 19

Pont d’Yves École primaire de Pont d’Yves 1 et 3, chemin Henri Cabeu - 0262 27 23 60

Bras-Creux École élémentaire de Bras-Creux 4, impasse des Œillets - 0262 27 86 79

14ème Km École élémentaire du 14ème Km 26, Route Nationale n°3 - 0262 27 04 97

Bérive École primaire Alfred Psautier 10, chemin de l’école - 0262 38 90 80

Petit Tampon École primaire du Petit Tampon 35, impasse des Goyaviers - 0262 26 36 75

Plaine des Cafres 23ème Km École primaire Edgar Avril 22, rue des écoles - 0262 27 50 57

Bois Court École primaire de Bois Court 2, allée des Campeurs - 0262 43 69 76

Coin Tranquille École primaire de Coin Tranquille 2, impasse des Marmailles - 0262 27 54 24

17ème Km Centre administratif du 17ème chemin Caféier - 0262 27 28 37

Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 1179 fois





