Cyclone Freddy : un bateau de pêche disparaît au large de Rodrigues

Lors du passage du cyclone Freddy, un bateau de pêche taïwanais, le Lien Sheng Fa, a disparu avec une quinzaine de marins, hors de la zone économique exclusive (ZEE) de l'île Maurice, à approximativement 226 miles nautiques au Nord-Est de Rodrigues.



Le bateau mauricien le Barracuda a mis le cap sur cette zone en vue de retrouver d’éventuels survivants. Il y aurait un Taïwanais et 15 Indonésiens à bord du bateau de pêche battant pavillon taïwanais.



Les autorités pensent que le bateau aurait chaviré puisqu'il n'a plus donné de signe de vie depuis le 19 février. Les navires dans les parages doivent naviguer avec précaution pour ne pas heurter des débris et les garde-côtes mauriciens font des recherches sur zone.