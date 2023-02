Cyclone Freddy : dispositions en vigueur à Saint-Leu dès 16h

A l’approche du cyclone Freddy, la Ville de Saint-Leu se mobilise et prépare avec l’ensemble des services municipaux le passage au plus près du météore.



A compter de ce lundi 20 février à 16h, les dispositions suivantes ont été prises par le Maire de Saint-Leu :



Ouverture des centres d’accueil et d’hébergement

Interdiction par arrêté municipal d’accéder à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer, de la baignade, des activités de loisirs et activités nautiques jusqu’à nouvel ordre.



Un seul numéro d’urgence pour joindre les services de la Mairie : 0262 34 80 03.