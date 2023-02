Cyclone Freddy : Y aura-t-il école lundi ?

Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés de l'évolution de la situation liée au passage du cyclone Freddy.

Le préfet de La Réunion s'est entretenu avec les différents services de l'Etat mobilisés durant la phase d'alerte cyclonique ce samedi après-midi. Le ministre chargé des Outre-mer était présent pour cette première réunion et a salué le travail des équipes. Il a notamment appelé la population à se tenir informée.Jérôme Filippini rassemblera à nouveau les membres du dispositif ORSEC cyclone dimanche matin pour faire le point sur l'évolution de la situation et évoquera notamment la possibilité ou non d'un renforcement du niveau d'alerte selon les prévisions de trajectoire du cyclone tropical intense Freddy "Compte tenu des informations qui me seront communiquées par Météo-France, j'aurai l'occasion de m'exprimer dès demain. Et je vous dirai à ce moment-là si nous passons à l'alerte orange : À quel moment ? Quelles sont les conduites à tenir ?", explique le préfet de La Réunion.Si un passage en alerte orange est décidé, les conséquences seraient notamment la fermeture des établissements scolaires.