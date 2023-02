A la Une . Cyclone Freddy : Voici pourquoi le préfet ne déclenchera pas l'alerte rouge

Jérôme Filippini a décidé de ne pas déclencher l'alerte rouge. La Réunion reste cependant en alerte orange au moins jusqu'à demain matin. Par Baradi Siva - Alexandre Robert - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 14:41



Le préfet de La Réunion a annoncé ce lundi après-midi lors d'un point presse qu'il n'activerait pas l'alerte rouge. L'alerte orange est cependant maintenue au moins jusqu'à demain matin.



"J'ai pris l'avis des services compétents et j'ai écouté ceux qui connaissent et qui ont connu plus de cyclones que moi. Après avoir pris ces avis, je considère que les conditions pour passer en alerte rouge ne sont pas réunies", a déclaré Jérôme Filippini.



Le préfet rappelle les conséquences importantes d'un passage en alerte rouge : "L'alerte rouge est une mesure de contrainte générale qui entraîne le confinement généralisé. L'alerte rouge ne doit pas être galvaudée", a insisté Jérôme Filippini, précisant : "l'alerte rouge doit être réservée à un scénario extrême. Ce n'est pas un scénario extrême que nous allons vivre."



Le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion a cependant ajouté que : "Les conditions sont parfaitement justifiées pour maintenir l'alerte orange au moins jusqu'à mardi matin."



Jérôme Filippini a tout de même décidé d'interdire l'accès au littoral des secteurs Nord et Est.





Le préfet de La Réunion a précisé que La Réunion devrait échapper au cœur du cyclone Freddy, selon Météo France. Des vents de plus de 100 km/h sont attendus, avec une forte houle sur le Nord et l'Est. Les pluies ne devraient pas être importantes, selon les prévisionnistes.Le préfet de La Réunion a précisé que les écoles resteraient fermées ce mardi pour que les personnels puissent vérifier l'intégrité des bâtiments avant une réouverture mercredi.

