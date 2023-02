La grande Une Cyclone Freddy : Une "dégradation brutale" de la météo à La Réunion entre lundi et mardi

Météo France fait le point sur l'évolution du cyclone Freddy qui se trouve à 2.600 kilomètres à l'Est de La Réunion et continue de s'approcher rapidement des Mascareignes. Il devrait passer au Nord de La Réunion entre lundi et mardi et devrait être assez près pour "entraîner une dégradation significative brutale des conditions météorologiques sur l'île". Voici le bulletin d'information de Météo France : Par La Rédaction - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 16:31

- Le cyclone tropical intense FREDDY reste un système tropical particulièrement puissant et compact, générant des vents extrêmes près du centre. La zone d'influence du cyclone est réduite - peu d'effets ressentis au-delà de 200 km du centre.



- Il se déplace rapidement en direction l'Ouest et va gagner l'Ouest du bassin en début de semaine prochaine.



- Sur cette trajectoire, FREDDY sera en approche des Mascareignes par le Nord-Est, avec un passage très probable au Nord de la Réunion entre lundi et mardi, à une distance qui reste à préciser. Néanmoins, cette distance devrait être suffisante pour entraîner une dégradation significative brutale des conditions météorologiques sur l’île .

Bulletin du 16 février à 16h09 locales de La Réunion (15h09 locales de Mayotte) :



CYCLONE TROPICAL INTENSE FREDDY



Distance des côtes réunionnaises : 2600 km au secteur EST

Déplacement : OUEST, à 26 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 17/02 à 16h locales, par 15.5 Sud / 74.3 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 18/02 à 16h locales, par 15.9 Sud / 70.1 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 19/02 à 16h locales, par 16.7 Sud / 65.7 Est



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 20/02 à 16h locales, par 18.0 Sud / 59.0 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 21/02 à 16h locales, par 19.3 Sud / 51.7 Est