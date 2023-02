Cyclone Freddy : Un passage rapide mais proche de La Réunion

Le cyclone tropical intense Freddy devrait transiter au plus proche de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi avant de continuer sa course vers Madagascar. Le système dépressionnaire voyage à une vitesse élevée aux alentours de 20 km/h et pourrait accélérer le rythme pour atteindre les 30 km/h pendant qu'il passe au Nord de La Réunion.Le météore est décrit comme puissant et compact. Les vents dépassent les 200 km/h au centre. Mais le cyclone tropical intense Freddy devrait voyager à une vitesse importante, ce qui devrait limiter son impact sur les Mascareignes.Le système dépressionnaire devrait se maintenir à distance des côtes réunionnaises, soit à environ 200 kilomètres. Cela devrait permettre à La Réunion d'éviter les conditions météorologiques extrêmes proches de l'oeil de Freddy. Les vents devraient dépasser les 100 kilomètres et une forte houle est attendue Mais les services de Météo-France n'excluent pas un scénario plus pessimiste avec un passage plus proche de La Réunion. Lors du point réalisé avec le préfet de La Réunion et le ministre chargé des Outre-Mer, Emmanuel Cloppet, directeur régional de Météo France à La Réunion a précisé qu'un " impact direct n'était pas exclu ". L'île est actuellement en pré-alerte jaune cyclonique