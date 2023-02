La grande Une Cyclone Freddy : "Un impact direct n'est pas exclu"

Alors que le cyclone Freddy se rapproche de notre île, le préfet de La Réunion a fait un point de situation au ministre délégué aux Outre-mer ce samedi après-midi. L'occasion de réitérer les appels à la prudence, alors qu'un impact direct du phénomène n'est toujours pas exclu. Par La Rédaction - Publié le Samedi 18 Février 2023 à 15:01





Vidéo : Alexandre Robert

Un point de situation sur le cyclone tropical intense Freddy qui s’approche de notre île a été fait ce samedi après-midi à l’hôtel de préfecture, en présence du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco.



"C'est un cyclone dangereux et intense qui se situe encore à bonne distance de La Réunion, à 1500 km à l'heure acutelle et qui se déplace rapidement en direction de l'Ouest Sud Ouest et qui devrait passer au nord de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi ", a prévenu Emmanuel Cloppet, directeur interrégional de Météo-France à La Réunion.



"À ce stade, le scénario privilégié est un passage au nord à pas moins de 200 km, ce qui nous laisserait en dehors des conditions météorologiques les plus dangereuses avec un impact sensible, mais des effets somme toute raisonnables, c'est-à-dire des vents supérieurs à 100 km/h, assez peu de pluie et une houle notable", a-t-il poursuivi.



"Respectons les consignes"



"Par contre, la plus grande prudence s'impose encore à cette échéance, compte tenu des incertitudes inhérentes à la prévision cyclonique", a-t-il mis en garde. "On ne peut absolument pas exclure à ce stade un passage plus près de La Réunion, voire même un impact direct, sachant que les vents au centre du cyclone dépassent les 250 km/h, et même un écart de 50 km sur sa trajectoire changerait assez radicalement les conséquences attendues pour La Réunion (...). Il va être extrêmement important d'être attentif à la direction exacte que peut prendre le phénomène au moment de son approche de La Réunion".



Les différents niveaux d’alerte ont ensuite été déclinés à Jean-François Carenco, qui a salué le travail effectué par les équipes. "Respectons les consignes, c’est vraiment le message que je veux faire passer à tous", a-t-il adressé à la population. Et d’ajouter : "C’est une épreuve collective, on la joue collectivement".



"Les Réunionnais sont habitués à ce type d’événement", a de son côté rappelé le préfet, Jérôme Philippini, soulignant "la culture de l’anticipation, de la résilience". "Je les remercie pour la prudence dont ils feront preuve ces prochains jours", a ajouté le représentant de l'Etat, invitant tout un chacun à se tenir bien informé de l’évolution de la situation.

À 1640 km de nos côtes, le cyclone tropical intense Freddy se déplace à 19 km/h



Cyclone Freddy : La Réunion en pré-alerte jaune cyclonique



Cyclone Freddy : Les premières prévisions météo pour La Réunion





Bulletin du 18 février à 15h49 locales de La Réunion (14h49 locales de Mayotte) : Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours. - A l'échéance de mercredi prochain, il y a un risque faible de développement d'une nouvelle Tempête Tropicale Modérée au sud des Chagos. - Ce système devrait se développer de façon assez lente, dans le sillage du Cyclone Tropical Intense FREDDY. La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE. Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



CYCLONE TROPICAL INTENSE numéro 7 (FREDDY) Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 185 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 260 km/h. Pression estimée au centre: 950 hPa. Position le 18 février à 16 heures locales: 16.1 Sud / 69.4 Est. Distance des côtes réunionnaises: 1530 km au secteur: EST-NORD-EST Distance de Mayotte: 2630 km au secteur: EST Déplacement: OUEST, à 19 km/h. Informations sur le système : - Freddy est un cyclone tropical intense présentant un danger potentiel. Il est recommandé aux habitants des Mascareignes de suivre de près l'évolution du système. - Le cyclone tropical intense FREDDY est un système tropical particulièrement puissant et compact, générant des vents extrêmes près de son centre. La zone d'influence du cyclone est réduite : peu d'effets ressentis au-delà de 200 km du centre. - Sur une trajectoire orientée vers l'ouest-sud-ouest, FREDDY se rapprochera des Mascareignes par le nord-est avec un passage au nord de Rodrigues dimanche soir, de Maurice lundi en fin de journée et de la Réunion entre lundi soir et mardi matin. La distance de passage aux îles soeurs reste incertaine. Compte tenu des incertitudes à ces échéances, une probabilité de se situer entre un impact direct et un passage à une distance de 400 km est prévue pour Maurice et La Réunion. - Sa course devrait l’entraîner ensuite en soirée de mardi à un atterrissage sur la côte orientale de Madagascar à un stade mature. La localisation de la zone d’atterrissage et son timing exact restent encore à préciser.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours : CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 19/02 à 16h locales, par 17.1 Sud / 64.6 Est. CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 20/02 à 16h locales, par 18.6 Sud / 57.9 Est. CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 21/02 à 16h locales, par 20.0 Sud / 50.4 Est. DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 22/02 à 16h locales, par 20.9 Sud / 44.2 Est. FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 23/02 à 16h locales, par 20.7 Sud / 38.8 Est ------------------------------------------------- Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension. Ce bulletin est à présent terminé. Prochain bulletin vers 23h, heure de la Réunion (22h, heure de Mayotte).