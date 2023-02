Cyclone Freddy : Un début de semaine humide à La Réunion

Le cyclone tropical intense Freddy continue de s'approcher de La Réunion à grande vitesse. Le système dépressionnaire devrait avoir une influence sur notre île à partir de lundi. Son passage au plus proche de nos côtes est pour l'instant prévu dans la nuit de lundi à mardi. Le département a déjà été placé en pré-alerte jaune cyclonique. Le cyclone Freddy devrait se déplacer rapidement à plus de 20 km/h et se rendre rapidement dans la journée de mardi sur le flanc Est de Madagascar. La durée de l'influence du système dépressionnaire sur les conditions météorologiques à La Réunion n'est pas encore connue.Le scénario privilégié est un passage à environ 200 kilomètres de La Réunion. Notre île ne devrait pas connaître les conditions météorologiques les plus extrêmes. Des vents de plus de 100 km/h et une houle importante sur les côtes Nord et Est sont pour l'instant attendues.