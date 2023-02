Cyclone Freddy : Saint-Paul ferme ses équipements de proximité

Le communiqué :



Avec l’approche imminente du cyclone tropical intense Freddy, la Ville de Saint-Paul informe la population de la fermeture au public à compter de 13h ce lundi 20 février 2023 de tous :

-Les équipements sportifs (complexes sportifs, stades, piscines municipales)

-Les équipements culturels (médiathèques et bibliothèques) du territoire.

-De toutes les Cases, les salles polyvalentes et Maisons Pour Tous de Saint-Paul.



Par ailleurs, le site Handiplage sera fermé jusqu’à nouvel ordre.



La Ville de Saint-Paul recommande à la population de faire preuve d’une grande prudence et de se tenir régulièrement informée de l’évolution du météore.