A la Une . Cyclone Freddy : Réouverture de l’aéroport Roland Garros mardi matin

L'aéroport Rolland Garros annonce la réouverture de l’aérogare dès ce mardi à 9h30. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 16:53

Le communiqué :



L’aéroport de La Réunion Roland Garros reprend son programme de vols demain avec la première arrivée à partir de 10h30. L’aérogare est fermée depuis 16 h ce jour et une réouverture prévue au public le mardi 21/02/23 à partir de 9h30.



Nous invitons les voyageurs à prendre leurs précautions et à tenir compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer sur le réseau routier.



- Les horaires réactualisés en temps réel sont disponibles sur notre site internet https://www.reunion.aeroport.fr/ ou en composant le numéro du répondeur des mouvements aériens au 0262 28 16 16.



L’équipe communication de l’aéroport de La Réunion Roland Garros reste à votre disposition.

