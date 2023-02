A la Une . Cyclone Freddy : Plusieurs vols annulés ce lundi

En raison de la présence du cyclone Freddy dans la zone, plusieurs compagnies aériennes ont déplacé ou annuler des vols ce lundi. Par GD - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 07:14

Air Mauritius :



Le vol MK 249, Réunion-Maurice, prévu le lundi 20 février 2023 à 07h00 heure locale a été avancé au dimanche 19 février 2023.

Il opérera désormais sous le numéro de vol MK 1249 à 23h25 heure locale et devrait arriver à Maurice à 00h15 heure locale le lundi 20 février 2023.



Tous les vols prévus de/vers Rodrigues le lundi 20 février 2023 sont annulés.



Air Mauritius suit de près la situation avec les autorités et tiendra les passagers informés de l'évolution de la situation via son centre d'appels au 0262 94 83 83, sur son site Web à



Air Mauritius regrette tout inconvénient causé. Le vol MK 249, Réunion-Maurice, prévu le lundi 20 février 2023 à 07h00 heure locale a été avancé au dimanche 19 février 2023.Il opérera désormais sous le numéro de vol MK 1249 à 23h25 heure locale et devrait arriver à Maurice à 00h15 heure locale le lundi 20 février 2023.Tous les vols prévus de/vers Rodrigues le lundi 20 février 2023 sont annulés.Air Mauritius suit de près la situation avec les autorités et tiendra les passagers informés de l'évolution de la situation via son centre d'appels au 0262 94 83 83, sur son site Web à airmauritius.com et par le biais de communiqués réguliers.Air Mauritius regrette tout inconvénient causé.



Ewa Air :



En raison de l’évolution des prévisions météorologiques pour les prochaines heures à l’île de La Réunion, la compagnie Ewa Air procède à des ajustements de son programme des vols, en particulier pour la journée du lundi 20 février 2023.



Mayotte > Saint-Denis de La Réunion

Le vol ZD401 du lundi 20 février 2023 est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol ZD401A du mardi 21 février 2023, décollage de Mayotte à 13h20 heure locale arrivée à Saint-Denis de La Réunion à 16h30



Saint-Denis de La Réunion > Mayotte

Le vol ZD402 du lundi 20 février 2023 prévu est avancé.

décollage de Saint-Denis de La Réunion à 12h35, arrivée à Mayotte à 13h45 heure locale.



Les passagers impactés par ces ajustements se verront proposer une alternative de voyage et seront contactés individuellement par les équipes d’Ewa Air.



Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter. Dans tous les cas, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur En raison de l’évolution des prévisions météorologiques pour les prochaines heures à l’île de La Réunion, la compagnie Ewa Air procède à des ajustements de son programme des vols, en particulier pour la journée du lundi 20 février 2023.Le vol ZD401 du lundi 20 février 2023 estLes passagers sont reportés sur le vol ZD401A du mardi 21 février 2023, décollage de Mayotte à 13h20 heure locale arrivée à Saint-Denis de La Réunion à 16h30Le vol ZD402 du lundi 20 février 2023 prévu estdécollage de Saint-Denis de La Réunion à 12h35, arrivée à Mayotte à 13h45 heure locale.Les passagers impactés par ces ajustements se verront proposer une alternative de voyage et seront contactés individuellement par les équipes d’Ewa Air.Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter. Dans tous les cas, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.ewa-air.com