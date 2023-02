Cyclone Freddy : Pas d'école ce lundi et peut-être mardi

Les crèches, écoles, collèges et lycées sont fermés ce lundi. Le préfet de La Réunion indique que les établissements scolaires pourraient rester fermés ce mardi aussi selon l'évolution de la situation."Les internes doivent rester à leur domicile. Les personnels de direction et identifiés lors du système d'alerte se rendent sur place pour préparer le passage de l'événement climatologique, les autres personnels restent chez eux", précise la Rectrice de La Réunion.Quelle situation pour les étudiants, jeunes en alternance ou en formation ? La réponse ici dans notre article qui sera mis-à-jour au fur et à mesure de la journée Jérôme Filippini a décidé d'activer l'alerte orange à 19 heures ce dimanche . Une décision qu'il a annoncé dès la mi-journée pour permettre aux parents d'élèves de prendre leurs dispositions en vue d'une journée de lundi où il n'y aura pas de cours.Le préfet de La Réunion précise par ailleurs que les établissements scolaires pourraient rester fermés ce mardi.