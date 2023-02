A la Une .. Cyclone Freddy : Levée de l'alerte cyclonique

Le cyclone Freddy s'éloigne de La Réunion et son influence sur les conditions météorologiques commence à moins se faire sentir. La vie va reprendre petit à petit sur notre île. La préfecture précise que l'alerte orange est levée et qu'aucune phase de sauvegarde n'est activée. Par La Rédaction - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 07:54

Au regard des conditions météorologiques plus favorables ce matin et après concertation avec les services de l’État et les gestionnaires de réseaux, le préfet de La Réunion a décidé de lever l’alerte cyclonique à partir de 8h00.



L’interdiction d’accès aux littoraux de la zone Nord et Nord-Est de La Réunion est également levée à la même heure.



Le préfet de La Réunion salue l’ensemble des services mobilisés durant cette nuit et tient à remercier l’ensemble des Réunionnaises et Réunionnais qui ont agi avec responsabilités : « Nou té bien préparé ! ». Restons tous vigilants aujourd’hui car les vents et la houle restent conséquents.

Les établissements scolaires, les accueils collectifs de mineurs et les lieux d’accueils de la petite enfance restent fermés pour la journée afin d’évaluer les éventuels dégâts sur les bâtiments.



Sur les axes routiers, la Nouvelle route du littoral a rouvert à 7h dans le sens Nord/Ouest. La Route du littoral (Ouest/Nord) rouvrira en fin de matinée et deux convois de poids-lourds seront organisés à 8h à 10h. La Route du littoral rouvrira à 10h dans le sens Ouest/Nord.



La RN5 et la route de l’ilet à Cordes à Cilaos sont encore fermées. Le radier du Ouaki est submergé à Saint-Louis.



Des reconnaissances auront lieu toute la matinée par les services des routes de la Région et du Département et par les communes pour dégager les routes qui seraient bloquées. → Il convient, avant de prendre la route, de se renseigner sur les conditions de circulation et, le cas échéant, de rouler avec prudence pour anticiper les obstacles sur les voies de circulation.



Concernant les réseaux électriques, 25.000 clients ont été impactés par des coupures de courant durant l’épisode cyclonique (Saint-Denis et sud de l’île). Actuellement, 9.000 foyers sont encore sans électricité, principalement dans le secteur du Tampon, mais les techniciens d’EDF sont en cours d’intervention.



Ces coupures d’électricité ont causé l’arrêt de plusieurs stations de pompage, privant l’accès à l’eau potable pour environ 500 foyers (sud de l’île). Un retour à la normale est envisagé à la mi-journée.



L’aéroport Roland-Garros rouvrira au public comme prévu à 10h00, pour une première arrivée à 10h30.



Plusieurs dizaines de personnes (environ 80) ont été prises en charge dans les 55 centres ouverts sur le territoire à titre préventif.



Aucun décès ou blessé n’est à déplorer.



Un bilan des dégâts causés par le cyclone Freddy à la Réunion sera rapidement dressé.

