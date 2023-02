A la Une . Cyclone Freddy : Les prévisions météo pour lundi et mardi

Météo France scrute le déplacement rapide du cyclone tropical intense Freddy. Même si la trajectoire du météore reste incertaine, les prévisionnistes livrent ce dimanche matin leurs toutes dernières prévisions pour les journées de lundi et mardi. Par LG - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 07:45

Prévisions pour le lundi 20 février



En début de journée, le département connaît un temps lumineux et calme. En revanche, les nuages envahissent rapidement le ciel l'après-midi avec de fortes pluies qui se généralisent en soirée avec le passage au plus près de FREDDY, prévu en cours de nuit suivante.



Les températures minimales comme maximales sont en hausse et une chaleur moite s'installe.



Le vent d'Est à Sud-Est est modéré à assez fort sur les côtes exposées, il se renforce brutalement en soirée et nuit suivante pour devenir tempêtueux, avec des rafales pouvant dépasser 100 km/h sur les côtes Nord en fonction de la distance de passage du cyclone, et plus de 120 km/h sur les hauteurs exposées.



La mer est forte de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Champ-Borne, devenant très forte à grosse la nuit suivante avec la houle cyclonique de 4 à 5 mètres.



Prévisions pour le mardi 21 février



Au lever du jour, le cyclone FREDDY est prévu au Nord-Ouest de l'île en s'éloignant progressivement de nos côtes.



A l'arrière, le temps reste agité sur l'île avec de bonnes pluies attendues sur une majeure partie du département à l'exception peut-être de l'Ouest. Le vent de Nord-Est souffle encore fort sur les côtes exposées Nord-Ouest et Sud-Est ainsi que sur les hauteurs et la région des plaines, avec des rafales pouvant dépasser 110km/h.



Les conditions s'améliorent ensuite progressivement au cours de l'après-midi avec des pluies qui s'estompent et le vent qui baisse peu à peu d'intensité tout en restant très vigoureux notamment sur la côte Nord-Ouest, sur le Sud Sauvage, dans les plaines et sur les crêtes.



Côté conditions de mer, en début de journée, la mer est très forte avec une houle de Nord-Est atteignant encore 3 à 4 mètres. La mer s'amortit au fil des heures pour devenir forte et la houle de Nord-Est s'amortit autour de 2 mètres 50 en fin de journée.

Tout savoir sur le cyclone Freddy :



Cyclone Freddy : "Un impact direct n'est pas exclu"



Cyclone Freddy : La Réunion en pré-alerte jaune cyclonique



Cyclone Freddy : Les premières prévisions météo pour La Réunion



Téléchargez Weza sur iOS et Android