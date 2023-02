A la Une .. Cyclone Freddy : Les premières prévisions météo pour La Réunion

Les services de Météo France ont publié ce vendredi soir les prévisions météorologiques en vue du passage du cyclone Freddy au Nord de La Réunion entre lundi et mardi. Mais les prévisionnistes rappellent que les scénarios peuvent encore changer. Par La Rédaction - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 21:03





Météo France publie le scénario privilégié quant à l'impact du cyclone intense Freddy sur La Réunion. Il est pour l'instant prévu une "influence en périphérie" avec des vents forts de plus de 100 km/h dans les Hauts et une me très houleuse sur les côtes Nord et Est de l'île.



Les services de Météo France rappellent toutefois qu'un scénario plus pessimiste avec un impact direct du cyclone intense Freddy sur La Réunion n'est toujours pas exclu.



