Cyclone Freddy : Les écoles restent fermées ce mardi

Après avoir fermé les écoles ce lundi, les autorités annoncent que celles-ci resteront portes closes ce mardi 21 février. Par GD - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 14:46



Le préfet de La Réunion a décidé de ne pas rouvrir les écoles ce mardi 21 février. Jérôme Filippini a décidé de ne pas déclencher l'alerte rouge mais maintient la fermeture des établissements scolaires. Il souhaite que les personnels puissent vérifier l'intégrité des bâtiments avant une réouverture ce mercredi.



Le passage du cyclone Freddy sur l'île de La Réunion a entraîné la fermeture des écoles, crèches, collèges et lycées ce lundi 20 février. Cette décision a été prise par le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, qui a activé l'alerte orange dès le dimanche 19 février à 19 heures. Le préfet a ainsi donné la possibilité aux parents d'élèves de prendre leurs dispositions pour une journée de lundi sans cours.



La rectrice de La Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau, a précisé dimanche que les internes devaient rester chez eux, que les personnels de direction et identifiés lors du système d'alerte devaient se rendre sur place pour préparer le passage de l'événement climatologique, et que les autres personnels devaient rester chez eux. Cette décision a été prise afin de limiter les déplacements sur l'île, compte tenu des risques liés au passage du cyclone.

