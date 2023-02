A la Une . Cyclone Freddy : Les deux-roues et poids lourds interdits sur la NRL à partir de 18h

Le CRGT annonce des mesures en raison du cyclone intense Freddy. La NRL sera interdite aux deux roues et aux poids lourds à partir de 18h, tandis que la route en corniche sera basculée côté montagne. Des changements de conditions météorologiques trop importants pourraient entraîner une fermeture totale de ces routes. Par GD - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 12:55

Le communiqué :



Du fait du passage du cyclone Freddy et des prévisions de forte houle et vents forts annoncées par Météo France, des mesures de restriction de la circulation vont être mises en place sur la Route du Littoral et le viaduc de la NRL :



- Dans le sens Nord/Ouest, en prévision des fortes rafales de vent attendues, le viaduc de la NRL sera interdit aux deux roues et aux PL supérieurs à 3.5t à compter de ce jour 18h. En cas de forte houle impactant les voies de la Route du Littoral côté mer entre Grande Chaloupe et Possession, la circulation sera totalement interdite sur la NRL depuis Saint Denis ;



- Dans le sens Ouest/Nord, en fonction de l’intensité de la houle, la circulation sera basculée sur 1 voie côté montagne entre la Grande Chaloupe et les Potences, et, en cas de fortes pluies, la route sera totalement fermée à la circulation.



Compte tenu des dégradations météorologiques attendues, il est conseillé aux usagers d’anticiper leur déplacement avant 18h.