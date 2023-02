Cyclone Freddy : Les dernières prévisions de Météo-France pour la nuit

Le cyclone tropical intense Freddy va passer à environ 180 kilomètres au Nord de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi. Le préfet de La Réunion a expliqué que les conditions n'étaient pas réunies pour déclencher l'alerte rouge mais a maintenu la fermeture des établissements scolaires pour la journée de mardi . Jérôme Filippini a aussi pris un arrêté pour interdire l'accès au littoral du Port à Saint-Philippe en passant par le Nord Philippe Caroff est chef-prévisionniste à Météo-France. Il évoque les conséquences du passage du cyclone intense Freddy au large de La Réunion : "Le cœur du système va juste nous effleurer donc on ne va pas être concerné par la partie la plus active en pluviométrie, on attend donc peu de pluies. Les vents les plus violents vont aussi rester en mer donc ne vont pas nous toucher.""On maintient une prévision d'un passage à environ 180 kilomètres au large de la route du Littoral dans la nuit", rappelle-t-il.Philippe Caroff détaille les secteurs concernés par les vents forts : "C'est plutôt la façade Nord à Nord-Ouest qui va être concernée. Ce sera le Nord dans un premier temps puis ça va se décaler en deuxième partie de nuit du côté de La Possession et du Port. Dans le Sud Sauvage, des vents vont dépasser temporairement les 100, 110 km/h. On pourra avoir très ponctuellement jusqu'à 140 km/h dans les Hauts.""La mer a commencé à sensiblement se dégrader dans la nuit dans les secteurs Nord et Est. Cela va encore aller crescendo en cours de nuit avec une très forte houle sur le littoral Nord et Est avec des vagues qui pourront dépasser 10, 11 mètres", précise le chef prévisionniste à Météo-France.