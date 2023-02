A la Une . Cyclone Freddy : Les consignes à respecter en alerte orange

Le préfet de La Réunion a décidé de passer La Réunion en alerte orange à l'approche du cyclone tropical intense Freddy. Ce niveau de vigilance implique un changement important avec notamment la fermeture des établissements scolaires durant toute la période où le dispositif est en vigueur. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 19:00





Le préfet s'est entretenu ce dimanche avec les différents services de l'Etat et a consulté



Ce niveau d'alerte, le deuxième sur les cinq qui composent le plan ORSEC cyclonique, impliquent de nombreux changements pour la population réunionnaise. Le passage en alerte orange signifie que La Réunion fera face à un risque cyclonique dans les prochaines 24 heures. Le cyclone tropical intense Freddy continue de s'approcher des Mascareignes et va aborder le Nord de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi.Le préfet s'est entretenu ce dimanche avec les différents services de l'Etat et a consulté les prévisions de Météo-France . C'est suite à une réunion du poste de commandement du dispositif ORSEC cyclonique que Jérôme Filippini a décidé pour la première fois depuis sa prise de fonction à La Réunion de déclencher l'alerte orange.Ce niveau d'alerte, le deuxième sur les cinq qui composent le plan ORSEC cyclonique, impliquent de nombreux changements pour la population réunionnaise.

Voici les consignes pendant l'alerte orange :



- Tous les établissements scolaires et les crèches ferment, mais l’activité économique continue.



- Tenez vous informé.

- Rentrez les objets que le vent peut emporter.

- Rentrez vos animaux.

- Protégez vos portes et fenêtres (volets, planches...).

- Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles, médicaments...).

- Vérifiez l’adresse et le téléphone du centre d’hébergement le plus proche.

- Préparez une évacuation éventuelle.





