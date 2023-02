A la Une . Cyclone Freddy : Les centres d’hébergements commune par commune

A l’approche du cyclone Freddy, les communes de l’île s’activent pour protéger leur population et notamment les plus fragiles. La liste des centres d’hébergement et des numéros d’urgence à contacter en cas de nécessité est à retrouver ici : Par NP - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 10:25

Le Tampon :



La Commune du Tampon se mobilise pour protéger la population. Les centres d'hébergement sont ouverts dès le déclenchement de l'alerte orange. Il est important d'identifier dès maintenant quel est le centre d'hébergement le plus proche de chez vous.

Saint-Joseph :



À l’approche du système dépressionnaire Freddy, la Réunion a été placée en alerte orange. La Ville de Saint-Joseph informe les administrés que 15 centres d’hébergement sont activés dès ce lundi 20 février 2023. En cas de dégradation de la météo et si besoin, les administrés peuvent contacter le poste de commandement et de coordination en Mairie au 0262 35 80 00 pour être orientés. La liste des centres d'hébergement :

ÉCOLE DU CENTRE (ex Sang Dragons)

MPT du Centre Ville

ÉCOLE PRIMAIRE DE VINCENDO

MPT CAROSSE

ÉCOLE DE BEZAVES

LOCAL ASSOCIATIF DE LA PASSERELLE

MFS DE JEAN PETIT

ÉCOLE DE GRAND GALET

ÉCOLE DE PARC A MOUTONS

ÉCOLE DE MATOUTA

ÉCOLE DE LA CRËTE 2

SALLE DE L’USINE A THE

ÉCOLE DES LIANES

MPT PLAINE DES GREGUES

La Plaine des Palmistes :

Bonjour La Plaine ! Pour rappel, nous sommes en alerte orange cyclonique. Le passage du cyclone Freddy au plus près de notre île est prévu dans la soirée.

Merci de profiter de cette journée pour :

- appliquer les consignes données ci-dessous - faire vos réserves d'eau, le réseau sera en effet coupé par la CIREST dès le déclenchement de l'alerte rouge à des fins de sécurisation. - sécuriser votre habitation et vos biens - noter les numéros utiles, en particulier celui du centre d'hébergement mis en place par la commune à la SALLE DES FÊTES LES GOMÉNOLÉS : 02 62 29 76 22.







Saint-Leu:



Les services de la Ville seront ouverts. Restez informés et vigilants, veillez à constituer des réserves nécessaires et préparez votre habitation. Retrouvez Les services de la Ville seront ouverts. Restez informés et vigilants, veillez à constituer des réserves nécessaires et préparez votre habitation. Retrouvez ici ... le Plan de Secours Spécialisé (PSS) Cyclone et Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) de Saint-Leu.

Saint-Benoit :

En fonction des niveaux d’alerte et d’activation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)*, deux centres d’accueil et d’hébergement sont prêts à vous accueillir : - Gymnase de Bras-Fusil (rue des Alpinias) - Gymnase Minatchy (chemin Morange, Sainte-Anne)

En fonction de la situation, un secrétariat de crise sera activé par la mairie : 0262508800 (numéro unique).

Soyez prudents, ne traversez pas les ravines et les radiers en crue.

Bras Panon :



La Commune de Bras-Panon vous informe que le PC ORSEC est joignable au numéro suivant : 02 62 51 50 50.

Le Centre d'hébergement se situe à la Salle Polyvalente sur le Champ de Foire.