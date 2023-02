A la Une . Cyclone Freddy : Le préfet a fait différemment de ses prédécesseurs

Le préfet de La Réunion s'est exprimé au sujet de l'évolution de la situation liée à l'approche du cyclone tropical très intense Freddy. Pour une fois diront les parents d'élève, l'annonce du passage à l'alerte orange arrive très tôt, ce qui laisse le temps de prendre ses dispositions. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 12:30

"Le cyclone tropical très intense Freddy accélère et sera demain, a priori, à la verticale de notre île en début de soirée", entame Emmanuel Cloppet.



Aux côtés du préfet et de la rectrice, le directeur interrégional de Météo France explique que le passage de Freddy entraînera un épisode de temps dégradé avec une houle cyclonique.



"Le scénario privilégié à l’heure actuelle est que Freddy passe à environ 200 km de nos côtes, ce qui nous préserverait d’un impact catastrophique", annonce Emmanuel Cloppet. Un optimisme qui reste soumis à une réserve "compte tenu des marges d’incertitude" sur la trajectoire finale du météore.



Le préfet confirme qu’il s’agit de "prévisions préoccupantes mais pas alarmistes", au point qu’à cette heure, le passage en alerte rouge n’est pas considéré comme une évidence malgré la proximité du cyclone dans la nuit de lundi à mardi. "A ce stade je ne peux pas annoncer si on passera en alerte rouge", avise-t-il, dans l'attente de prévisions "affinées".



Une annonce qui laisse le temps aux parents



Cependant, avec sept d’heures d’avance, il a décidé de passer au cran au-dessus de la pré-alerte.



"J’ai décidé de déclencher l’alerte cyclonique orange à 19 heures (ce dimanche, ndlr)", annonce Jérôme Filippini, soit à 24 heures du passage au plus près du cyclone. Une alerte "suffisamment tôt" pour prendre les devants alors que l’on se rappelle que, ces dernières dnnies, de nombreuses décisions préfectorales tardives, annoncées le matin même par exemple, ont agacé tant de parents.



Cette alerte orange induit la fermeture des écoles, des collèges, des lycées et des crèches. Les parents doivent donc s’organiser en conséquence puisque l’activité économique va quant à elle continuer ce lundi.



"La Réunion est habituée aux cyclones. Les Réunionnais savent vivre avec ce risque. C’est un phénomène auquel nous nous préparons régulièrement. Chacun, chacune, des Réunionnais, est acteur. Nou lé paré !", lance-t-il en comptant sur la prudence de la population.



