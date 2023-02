A la Une . Cyclone Freddy : Le point sur le réseau électrique

Alors que le cyclone Freddy est passé au plus près de l’île cette nuit, les intempéries ont provoqué des dégâts sur le réseau électrique. Voici le point sur la situation. À 5h30 du matin, 9000 personnes étaient toujours privées d'électricité. Par GD - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 06:18

Le communiqué:



Le cyclone tropical intense Freddy a touché cette nuit La Réunion. L’ensemble du territoire est impacté et les communes principalement touchées par des coupures d’électricité sont : Le Tampon, Saint Louis, Saint Denis, Entre-Deux et Salazie. Le passage du cyclone Freddy sur le territoire a privé d’électricité au plus fort de son passage près 25 000 clients.



Grâce à la mobilisation des équipes d’EDF, 16 000 clients ont pu être réalimentés via des manœuvres à distance. 9 000 clients sont actuellement privés d’électricité (2% de nos clients).



Le programme d’ investissement et de maintenance réalisé sur l’ensemble du réseau électrique réunionnais montre bien sa capacité de résilience en le rendant moins vulnérable aux aléas climatiques.



EDF à La Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher ou toucher un câble tombé à terre en raison des risques d’électrocution.



Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contactez le service dépannage : 0800 333 974



Retrouvez toutes les informations en temps réel sur la page Facebook d’EDF à la Réunion et sur notre compte Twitter.



Des informations précises seront transmises régulièrement par voie de communiqués de presse et sur nos réseaux sociaux.



