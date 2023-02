A la Une . Cyclone Freddy : La situation commune par commune

Retrouvez ici le point sur la situation commune par commune en vue du passage du cyclone Freddy. Par NP - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 14:28

Communiqué de la ville de Sainte-Marie :



Cyclone FREDDY : Déclenchement du DISSECOM et ouverture du Centre d’hébergement A l’approche du cyclone Freddy, la Ville de Sainte-Marie informe de la mise en place de son Dispositif de Sécurité Communal (DISSECOM) à partir de 15 heures ce lundi 20 février 2023. Le dispositif assure une vigilance renforcée sur l’ensemble du territoire communal.



Dès le déclenchement du DISSESOM, toutes les opérations de secours et d’assistance, seront pilotées depuis le Centre Technique communal et une permanence sera assurée 24h/24h au 0262.53.19.30, pour informer et orienter les administrés.



Par ailleurs, le centre d’hébergement sera ouvert à la salle Polyvalente de Duparc sise au 25/41, rue Marcel Goulette Duparc Les numéros à contacter sont :

- 0262.46.83.94 Salle Polyvalente de Duparc pour le Centre d’hébergement

- 0262.53.19.30 pour le DISSECOM.



Nous invitons les administrés à faire preuve de prudence, à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité en vigueur et à se tenir informés régulièrement de l’évolution de la situation.



Communiqué de la Ville de Saint-Paul :



Avec l’approche imminente du cyclone tropical intense Freddy, la Ville de Saint-Paul informe la population de la fermeture au public à compter de 13h ce lundi 20 février 2023 de tous :

-Les équipements sportifs (complexes sportifs, stades, piscines municipales)

-Les équipements culturels (médiathèques et bibliothèques) du territoire.

-De toutes les Cases, les salles polyvalentes et Maisons Pour Tous de Saint-Paul.



Par ailleurs, le site Handiplage sera fermé jusqu’à nouvel ordre.



La Ville de Saint-Paul recommande à la population de faire preuve d’une grande prudence et de se tenir régulièrement informée de l’évolution du météore.



Cyclone Freddy : Les centres d'hébergement commune par commune



Communiqué de la ville de Saint-Leu :



A compter de ce lundi 20 février à 16h, les dispositions suivantes ont été prises par le Maire de Saint-Leu :

- Ouverture des centres d’accueil et d’hébergement

- Interdiction par arrêté municipal d’accéder à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer, de la baignade, des activités de loisirs et activités nautiques jusqu’à nouvel ordre.

Un seul numéro d’urgence pour joindre les services de la Mairie : 0262 34 80 03.



Communiqué de la ville de la Plaine-des-Palmistes :



Le maire de La Plaine-des-Palmistes vous informe que compte tenu des prévisions météorologiques plus favorables annoncées, seule une astreinte renforcée sera mise en place pour la nuit. Pour la joindre : 06 93 77 30 63 ou 02 62 51 49 12.



