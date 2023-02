Communiqué Cyclone Freddy : La quasi-totalité des clients d’EDF réalimentés, indique EDF

Suite au passage du cyclone FREDDY, EDF à La Réunion explique avoir mobilisé d’importants moyens logistiques et humains pour rétablir la fourniture d’électricité à tous ses clients. Par N.P - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 18:00

Le communiqué :



Le cyclone tropical intense Freddy a touché la nuit dernière La Réunion. Le passage du cyclone Freddy sur le territoire a privé d’électricité au plus fort de son passage près 25 000 clients.



Grâce à la mobilisation des équipes d’EDF, 16 000 clients ont pu être réalimentés via des manœuvres à distance. 9 000 clients sont actuellement privés d’électricité (2% de nos clients) à 5h30 ce matin.



Toute la journée les équipes EDF ont réalisé les diagnostics et procédé sur le terrain aux réparations sur le réseau électrique permettant de réalimenter la quasi-totalité des clients. À 17h ce mardi, il reste 500 clients privés d’électricité.



Le programme d’ investissement et de maintenance réalisé sur l’ensemble du réseau électrique réunionnais montre bien sa capacité de résilience en le rendant moins vulnérable aux aléas climatiques.



EDF à La Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher ou toucher un câble tombé à terre en raison des risques d’électrocution.



Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contactez le service dépannage : 0800 333 974. Si vous avez déjà contacté ce numéro, votre demande a bien été prise en charge.



