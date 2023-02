A la Une . Cyclone Freddy : "La houle sera sans aucun doute l'aléa marquant de cet épisode"

À quelques heures du passage au plus près du cyclone tropical intense Freddy, Météo-France a donné ses dernières prévisions lors du point presse accordé à la mi-journée en préfecture. Par SI - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 15:05

En préambule de ce point presse, le directeur régional de Météo-France, Emmanuel Cloppet, a indiqué que le météore allait nous effleurer dans les prochaines heures mais que l'île allait échapper à l'influence "du cœur du système". "Néanmoins, nous allons sentir ses effets au cours d'un épisode de temps perturbé, compte tenu de sa vitesse de déplacement, mais marqué. Marqué en particulier en ce qui concerne la houle qui sera sans aucun doute l'aléa marquant de cet épisode", explique le prévisionniste.



La houle devrait déferler dans la soirée sur les côtes Nord et Est, avec des vagues maximales de 12 mètres attendues. Dans l'Est, les vagues devraient être plus hautes que celles enregistrées pour Batsirai, précise Emmanuel Cloppet.

Les vents attendus sont conformes aux dernières prévisions, à savoir entre 100 et 110 km/h sur le littoral et jusqu'à 110 voire 140 km/h sur les hauteurs les plus exposées. "Des valeurs qui n'atteignent pas les vents cycloniques que l'on a pu voir dans le passé", précise Emmanuel Cloppet.



Il ajoute : "Freddy ne devrait pas générer beaucoup de précipitations, peu sur le littoral, entre 100 à 200 mm sur l'intérieur de l'île, là aussi des valeurs encore éloignées de ce que l'on peut observer lors des épisodes cycloniques à La Réunion".



La Réunion s'en tire donc à bon compte vu l'intensité du phénomène mais la nuit promet d'être agitée, prévient Météo-France.