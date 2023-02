Cyclone Freddy : La Réunion va-t-elle passer en alerte rouge ?

Emmanuel Cloppet, directeur régional de Météo-France océan Indien, explique que la prévision de trajectoire du cyclone tropical très intense Freddy s'est affinée au fil des heures. Un impact direct presque exclu et le système dépressionnaire devrait passer entre 150 et 200 kilomètres au Nord de La Réunion "On va retrouver la séquence d'événements connus avec Batsiraï et Emnati. La houle va aborder l'Est, puis le Nord avant de tourner Nord-Ouest. Pour les vents, le Sud-Est, le Nord et l'Est vont être exposés puis avec la rotation des vents, ce sera le secteur des Plaines et les Hauts exposés du Nord-Ouest", explique-t-il.