Cyclone Freddy : La Réunion passe en alerte orange à partir de 19 heures ce dimanche

Le préfet de La Réunion annonce le passage en alerte orange ce dimanche à 19 heures. Une décision prise suite aux observations faites par Météo France."On va retrouver la séquence d'événement connu avec Batsiraï et Emnati. La houle va aborder l'Est, puis le Nord avant de tourner Nord-Ouest. Pour les vents, le Sud-Est, le Nord et l'Est vont être exposés puis avec la rotation des vents, ce sera le secteur des Plaines et les Hauts exposés du Nord-Ouest", explique Emmanuel Cloppet, directeur régional de Météo-France Réunion."Ce sera un épisode bien plus court que Batsiraï. Le paroxysme sera dans la nuit de lundi à mardi. Le temps s'améliorera dès mardi matin", précise-t-il.