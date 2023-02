A la Une . Cyclone Freddy : La Réunion évite une collision "catastrophique"

Un monstre aux portes de La Réunion. Le cyclone Freddy devrait épargner La Réunion d'un impact direct à la faveur d'une trajectoire qui la gardera tout juste à la bonne distance du réacteur et ses rafales de 300 km/h. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 14:47

La Réunion a eu chaud, très chaud. Si les prévisionnistes de la station du Chaudron ne crient pas victoire trop tôt, quelques certitudes se dégagent de la perspective de trajectoire du météore. Et ce sont des certitudes qui permettent de pousser un ouf de soulagement.



Le directeur de Météo France donne la mesure de ce à quoi notre île va échapper entre lundi soir et la nuit de mardi.



"Le cyclone Freddy s'est encore intensifié cette nuit avec des rafales supérieures à 300 km/h près de son centre. Il a atteint le stade ultime d'intensité des cyclones sur le bassin et représente une menace pour les terres habitées de la zone, que ce soit Maurice, La Réunion et bien entendu Madagascar", indique Emmanuel Cloppet.



La trajectoire du cyclone n'épargnera toutefois pas notre territoire d'une dégradation du temps. Le cyclone entraînera, quoi qu'il arrive, un épisode de temps dégradé à La Réunion, avec en particulier des vents forts et une houle cyclonique qui déferlera sur nos côtes. "A ce stade, le scénario privilégié reste un passage à environ 200 km de nos côtes, ce qui nous préserverait d'un impact catastrophique que représenterait un impact direct. Pour autant, compte tenu des marges d'incertitude à l'heure actuelle, on ne peut pas exclure un impact plus sévère que celui qui est anticipé dans notre scénario médian", ajuste-t-il.



Sans aucun précédent



Deux certitudes se dégagent à cette heure. Tout d'abord, "on peut déjà exclure aujourd'hui un impact direct du cyclone sur l'île et c'est heureux. Si ça avait été le cas, toute l'île aurait été concernée par un épisode absolument catastrophique sans aucun précédent dans l'histoire récente de La Réunion vu l'intensité extrême du phénomène". Enfin, l'île ne subira pas de vents supérieurs à 200 km/h.



"Quoi qu'il arrive, ce sont des vents supérieurs à 100 km/h sur le littoral et de 110 à 130 sur les hauteurs exposées qui sont attendus, si la distance de passage est conforme à celle attendue", explique-t-il.



"Sur l'hypothèse d'un passage au nord, on va retrouver à peu près la séquence des événements qu'on avait sur Batsirai et Emnati avec une houle qui va déferler sur le littoral Est puis Nord avant de tourner Nord-Ouest. Enfin, en ce qui concerne le vent, c'est d'abord le Sud-Est, le Nord et l'Est qui vont être exposés", indique-t-il.



Freddy devrait se caractériser par "un passage bien plus court que ce qu'on a connu l'année dernière à l'occasion de Batsirai", prévoit d'ailleurs le directeur de Météo France.



A la vitesse où file le météore (24 km/h), "on retrouvera des conditions météo acceptables dès la journée de mardi", conclut-il.

Tout savoir sur le cyclone Freddy :



Cyclone Freddy : La Réunion passe en alerte orange à partir de 19 heures ce dimanche



Le cyclone très intense Freddy infléchit sa trajectoire vers La Réunion



Cyclone Freddy : Les prévisions météo pour lundi et mardi



Le cyclone Freddy vu de l'espace

Téléchargez Weza sur iOS et Android