Cyclone Freddy : La Réunion est en alerte orange

Le cyclone tropical très intense Freddy se trouve à moins de 1.000 kilomètres de La Réunion et devrait se trouver au plus près de nos côtes dans la nuit de lundi à mardi. Mais son influence devrait se faire sentir dans la journée de lundi. Le préfet de La Réunion a donc décidé d'activer l'alerte orange dès ce dimanche soir à 19 heures.Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et Chantal Manès-Bonisseau, rectrice de La Réunion, ont donc annoncé la fermeture des écoles pour la journée de lundi. L'Université de La Réunion a par ailleurs aussi décidé de ne pas ouvrir ses portes ce lundi Le monde économique ne sera lui pas à l'arrêt. Les conditions météorologiques ne devraient d'ailleurs pas trop se dégrader dans la journée de lundi. Mais le mauvais temps devrait s'installer dans l'après-midi.