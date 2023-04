Communiqué Cyclone Freddy : La Croix-Rouge française mobilisée à Madagascar et au Mozambique à travers la PIROI

Publié le Jeudi 20 Avril 2023

Le communiqué :



Après un parcours caractérisé par sa longévité et sa puissance, le cyclone tropical FREDDY aura marqué la saison cyclonique 2022-2023 dans le bassin du Sud-Ouest de l'océan Indien avec un impact considérable sur les populations malgaches, mozambicaines et malawites. Depuis sa formation au sud de l’Indonésie le 6 février 2023, FREDDY a impacté Madagascar et le Mozambique à deux reprises avant d’achever sa course au Malawi le 15 mars dernier.



Les volontaires des Sociétés nationales Croix-Rouge sont en première ligne de la réponse humanitaire sur le terrain avec le soutien de leurs partenaires du Mouvement international Croix-Rouge / Croissant-Rouge.



En complément du renfort apporté à distance et des équipiers déployés sur le terrain, la Croix-Rouge française (CRF) a mis à disposition près de 150 tonnes de matériel humanitaire à travers sa Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien (PIROI). Ce matériel, acheminé depuis les entrepôts sur place et depuis La Réunion, est en cours de distribution auprès des populations sinistrées par les Croix-Rouge de Madagascar et du Mozambique.



Retrouvez toutes les informations concernant l'opération en cours dans le dernier point de situation de la CRF-PIROI.



