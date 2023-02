A la Une . Cyclone Freddy : L'accès au littoral interdit du Port à St-Philippe en passant par le Nord

Le préfet de La Réunion a décidé de ne pas activer l'alerte rouge lors du passage du cyclone Freddy. Mais Jérôme Filippini a décidé d'interdire l'accès au littoral des secteurs Nord et de l'Est (du Port à Saint-Philippe) où la houle devrait être impressionnante mais aussi très dangereuse.







Le préfet de La Réunion a ajouté: "Je demande instamment à tout le monde de se tenir loin de la côte. Ce spectacle peut être mortel. Désobéir à l'arrêté préfectoral, ce ne sera pas que risquer une amende, ce sera risquer la mort."



"J'appelle aussi celles et ceux qui ont invité au concours de la plus belle photographie à s'abstenir de le faire. Je vous en supplie", a poursuivi Jérôme Filippini. Et d'ajouter : "Nous pourrons être fiers si nous n'avons pas de victime face à ce risque principal de houle."

Face à la forte houle, avec des vagues comprises entre 5 et 6 mètres en moyenne, jusqu’à 12 mètres pour les plus hautes, le préfet interdit l’accès aux zones littorales du Nord et Nord-Est à compter de 17h00 sur les communes suivantes :



La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Saint-Philippe.



