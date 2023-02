Communiqué Cyclone Freddy : L'ONF rappelle les consignes de prudence

Communiqué de l’ONF : Par N.P - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 11:56





Les équipes de terrain de l'ONF commencent les reconnaissances de sentiers, compte tenu de l’ampleur de la tâche les reconnaissances demanderont plusieurs jours.



Dans l'attente d'éléments précis par itinéraire, la pratique de la randonnée doit être réalisée avec vigilance.



L’ONF tient à rappeler les consignes de prudence à adopter sur tous les sentiers réunionnais :



- 1er réflexe : se tenir au courant des sentiers ouverts / fermés en consultant le site internet dédié :

https://www.onf.fr/onf/lonf-en-regions/+/b90::randonnee-la-reunion-connaitre-les-sentiers-fermes.html



Chaque décision de fermeture correspond à un danger pour le randonneur.



- 2ème réflexe : continuer à rester très prudent sur chaque itinéraire traversant une rivière, et ne pas hésiter à faire demi-tour si le débit est important.



- 3ème réflexe : éviter les randonnées :



- dans les zones de remparts, où les chutes de pierres sont fréquentes après un épisode pluvieux ou venteux

- en forêts où les passages peuvent être encombrés par des chutes d’arbres ou rendus dangereux par des branches arrachées pouvant tomber à tout moment.



- 4ème réflexe : privilégier les randonnées sur planèzes comme : massifs du Maïdo, Petit Bénare, Grand Bénare, Piton Textor, Piton de l’Eau…



Information : la route forestière des Makes est fermée à la circulation suite à la chute de câbles électriques.



Amis randonneurs, soyez patients, soyez très prudents, des précisions vous seront apportées rapidement.



