A la Une . Cyclone Emnati : Vos plus belles images

Envoyez-nous vos photos et vidéos ! Soyez prudents, respectez les consignes de sécurité et surtout ne vous mettez pas en danger. Commençons par une photo prise par Stéphane depuis le littoral de l'Etang-Salé ce midi. D'habitude si lumineux au mois de février, le ciel du sud commence à se couvrir et la houle grossit d'heure en heure. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 13:53

Comme ce Zinfonaute, vous pouvez nous envoyer vos photos sur contact@zinfos974.com, la page FB Zinfos974 ou via l'application smartphone Zinfos974

Téléchargez Weza sur iOS et Android



Merci à David qui nous partage "le temps avant cyclone à Petite île" :

Pascal nous envoie une photo depuis La Montagne à Saint-Denis ce samedi à 17H :

Marie-Christine : "Je vous envoie une photo que j'ai prise ce jeudi 17 février à 19h30 avec le cyclone qui était en approche... Je ne l'ai pas remarqué tout de suite mais on peut distinguer un visage au travers de ce nuage... LOL" :