A la Une . Cyclone Emnati : Toutes les vigilances météo levées

Le point sur les vigilances météorologiques à La Réunion liées au passage du cyclone Emnati. Par NP - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 16:57

Vents forts



Le cyclone Tropical Emnati s'éloigne et se prépare à atterrir sur Madagascar en fin de journée.



Le vent continue de faiblir, les valeurs actuelles ne justifient plus le maintien de la vigilance. En conséquence, elle sera levée à 17h00 locales sur l'ensemble des zones.





Vagues-submersion



Le cyclone Tropical Emnati s'éloigne et se prépare à atterrir sur Madagascar en fin de journée.



La houle cyclonique de secteur nord-ouest continue de déferler sur les zones Nord-Ouest, Nord et Nord-Est. Elle s'amortit lentement pour passer sous les 3 mètres en fin d'après-midi.



La mesure relevée depuis 16h00 locales à la Grande Chaloupe ne justifie plus le maintien de la vigilance.



En conséquence, la vigilance vagues submersion sera levée à 17h00 locales sur toutes les zones.