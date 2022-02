Cyclone - Emnati Cyclone Emnati : Les vols annulés ou reportés

Par Zinfos974 - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 19:42

La Réunion est actuellement en alerte orange et les conditions météorologiques commencent à se dégrader sur l'île. L'aéroport Roland Garros annonce sa fermeture dimanche après les vols de 13h30. Voici les vols annulés ou reportés selon chaque compagnie aérienne.





Air France



Air France modifie les horaires des vols au départ de La Réunion le dimanche 20 février :

AF647 départ 11h00 (heure limite d’enregistrement 10h00), arrivée à 20h15 à Charles De Gaulle.

AF671 départ 13h30 (heure limite d’enregistrement 12h30), arrivée à 22h40 à Orly.



Les clients peuvent retrouver toutes les informations concernant leur voyage sur airfrance.re



French Bee



Programme des vols du 20 février:

Au départ de La Réunion Vol BF701 du 20 février : le vol est avancé comme suit : Heure de Départ : 12h40 / Heure d’arrivée : 21h15

Ouverture de l'enregistrement : 9h40

Fermeture de l'enregistrement : 11h10

Au départ de Paris-Orly 4 Vol BF700 du 20 février : pas de changement, mais susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation météoroligique. French bee apporte tout son soutien à ses personnels et à ses clients présents à La Réunion.

Air Mauritius



Les vols MK239 de Maurice et MK239 vers Maurice du 20 février sont annulés.







Air austral



Pour les vols au départ de la Réunion



Réunion > Paris :

- Le vol UU975 du dimanche 20 février 2022 à destination de Paris prévu à 21h00 heure locale est avancé

Les passagers sont avancés sur le vol UU971 du même jour. Le départ est prévu de La Réunion à 11h30 heure locale.



Réunion > Maurice :

- Le vol UU104 du dimanche 20 février 2022 à destination de Maurice prévu à 14h35 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU104 du lundi 21 février 2022. Départ prévu à 16h50 heure locale

Les passagers en provenance de Paris sont reportés sur le vol UU974 du lundi 21 février Paris-Réunion, correspondance sur le vol additionnel UU 120 du mardi 22 février, décollage prévu de La Réunion à 11h30 heure locale pour une arrivée à Maurice prévue à 12h15.

- Le vol UU104 du lundi 21 février 2022 à destination de Maurice prévu à 14h35 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 16h50 heure locale.





Réunion > Mayotte :

- Le vol UU276 du dimanche 20 février 2022 à destination de Mayotte prévu à 15h50 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 12h20 heure locale.

- Le vol UU274 du lundi 21 février 2022 à destination de Mayotte prévu à 11h15 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 14h40 heure locale.





Pour les vols à l’arrivée à La Réunion :



Maurice > Réunion :

- Le vol UU109 du dimanche 20 février 2022 Maurice > La Réunion prévu à 18h20 heure locale est annulé

Les passagers de ces vols sont reportés sur le vol UU109 du lundi 21 février 2022. Départ prévu à 18h20 heure



Mayotte > Réunion :

- Le vol UU277 du dimanche 20 février 2022 Mayotte > La Réunion prévu à 11H00 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU277 du lundi 21 février 2022, départ prévu à 10h00 heure locale.

- Le vol UU275 du lundi 21 février 2022 Mayotte > La Réunion prévu à 15H05 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 17h20 heure locale.





Seychelles > Réunion :

- Le vol UU422 du dimanche 20 février 2022 Seychelles > La Réunion prévu à 11H00 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU422 du lundi 21 février 2022, départ prévu à 11h30 heure locale.