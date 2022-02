Cyclone Emnati : Les vigilances météo en cours à La Réunion

Vigilance vagues-submersion en vigueur jusqu'à 18 heures



En liaison avec le cyclone tropical EMNATI, la houle cyclonique d'Est puis Nord-Est déferle sur les zones Sud-Est et Est puis sur les zones Nord-Est et Nord en s'orientant au secteur Nord la nuit prochaine. Elle dépasse actuellement les 3 mètres puis s'amplifie progressivement vers 5 à temporairement 6 mètres au plus fort de l'épisode. Il en résulte des vagues les plus hautes atteignant les 10 m.