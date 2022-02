Cyclone Emnati : Les secteurs de La Réunion les plus touchés

Le système dépressionnaire Emnati devrait continuer à s'intensifier durant les prochaines heures pour atteindre le niveau de cyclone tropical intense alors qu'il transitera au plus près de La Réunion dimanche soir à environ 330 kilomètres de nos côtes. Notre île est toujours en alerte orange depuis samedi après-midi Les rafales pourront dépasser 100 km/h et des fortes pluies sont attendues dans les hauteurs du Sud et sur la région du Volcan. Le ciel reste gris et couvert.Les régions Nord, Est et Sud-Est enregistrent les pluies les plus marquées. Le relief et les cirques sont particulièrement concernés par les plus forts cumuls de précipitations.Durant la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, les rafales pourraient atteindre 120 km/h sur le littoral et 130 à 140 km/h dans les hauteurs de La Réunion.Les précipitations concerneront alors essentiellement l'intérieur de La Réunion et les hauts de l'Est.La houle de secteur Nord-Est puis Nord-Ouest devrait déferler et impacter la côte Est et Nord avant de concerner principalement le Nord-Ouest et la route du Littoral lundi.