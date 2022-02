A la Une . Cyclone Emnati : Les prévisions météo pour La Réunion

Les conditions météorologiques vont se dégrader graduellement à La Réunion à partir de samedi soir. Des vents forts et des pluies soutenues sont attendues de dimanche à lundi matin. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 18:42



Les prévisions de Météo France pour la nuit de samedi à dimanche



Sous un ciel souvent très nuageux à couvert, les pluies s’intensifient dans le sud de l'île. Ailleurs, l'île est concernée par des passages d'averses.



Le vent se renforce : sur le relief, on atteint les 100 à 110 km/h. Sur les littoraux Ouest, Sud, Est et Nord, les rafales attendues approchent localement 80 à 90 km/h. Les zones de St-Paul et du Port sont toujours abritées.



L'état de la mer continue de se dégrader dans l'Est et le sud où elle devient très forte. La houle cyclonique approche 5 mètres en hauteur moyenne.



Les prévisions de Météo France pour la journée de dimanche



Le cyclone Emnati se rapproche et les zones Est, Sud-Est et Sud sont les plus exposées aux bandes périphériques. Le relief et les cirques sont particulièrement concernés par les plus forts cumuls de précipitations en journée. Plus globalement, le ciel est couvert avec des averses, par intermittence, sur les autres secteurs.



Les températures , sous la grisaille sont en baisse.



Le vent s'intensifie: Le matin: Les rafales seront de 100/110 km/h dans les bas et de 110 /120 km/h dans les hauts. L'après-midi: 110/120 km/h dans les bas et de 120/130 km/h dans les hauts.



A noter que ce vent va forcir, particulièrement sur le relief exposé et pentes dans la nuit de dimanche à lundi ( Tampon, Plaine des Cafres et hauts de St-Paul...)



La mer est très forte et houleuse sur l'Est et le Sud puis le Nord. L'Est et le Sud-Est sont déjà impactés par la houle cyclonique, le nord sera progressivement sous l'influence d'une houle de nord-est en journée en lien avec le cyclone Emnati. On table sur une hauteur de vague avoisinant 5 mètres.



Les prévisions de Météo France pour lundi



Bien qu'Emnati s’évacue doucement vers l'Ouest, notre île reste sous son influence. Pendant toute la journée, il faudra supporter un ciel couvert, souvent bouché en montagne, avec des pluies régulières et continues sur l'ensemble du département.



Ces précipitations seront plus marquées sur la façade Est et Nord-Est de l'île.



Le vent d'Est à Nord-Est reste vigoureux sur les côtes Nord et Sud, ainsi que sur la Plaine des Palmistes, avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h.



La mer est très forte sur la côte au vent et au déferlement d'une houle de Nord-Est entre 2 et 3 mètres.



Les prévisions de Météo France pour mardi



Pas de franche amélioration pour ce mardi. Effectivement, c'est toujours un temps médiocre qui perdure sur l'ensemble de notre île, avec un ciel qui reste bien encombré durant toute la journée.



Les pluies faibles qui se cantonnent sur la moitié Est de l'île en matinée, débordent vers l'Ouest et se généralisent l'après-midi. Peu de changement du coté du vent.



Malheureusement, il reste virulent sur les côtes Nord et Sud ainsi que sur la Plaine des Palmistes, avec des rafales voisines de 60 km/h.



La mer est forte sur la côte au vent, avec une houle d'Est proche de 2 mètres.